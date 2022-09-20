Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant Buhara hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekildiği Semerkand ile ilgili detaylar dizinin ilk bölümünün ATV ekranlarında yayınlanmasıyla merak edilerek "Semerkand nerede, hangi ülkede, dünya haritasında nerede?" soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.

SEMERKAND NEREDE, HANGİ ÜLKEDE, DÜNYA HARİTASINDA NEREDE?

Semerkant nerede? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar şöyle;