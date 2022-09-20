Haberler Yaşam Haberleri Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant Buhara hangi ülkede, dünya haritasında nerede?
Giriş Tarihi: 20.9.2022 18:59 Son Güncelleme: 20.9.2022 18:59

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant Buhara hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

ATV ekranlarından ilk bölümüyle yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin geçtiği Semerkant ile ilgili detaylar merak edilerek “Semerkand nerede, hangi ülkede, dünya haritasında nerede?” şeklindeki sorular üzerinden bilgi araştırması yapmayı sürdürüyor. Merak konusu olan Semerkand Buhara nerede, hangi ülkede, dünya haritasında nerede? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekildiği Semerkand ile ilgili detaylar dizinin ilk bölümünün ATV ekranlarında yayınlanmasıyla merak edilerek "Semerkand nerede, hangi ülkede, dünya haritasında nerede?" soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.

SEMERKAND NEREDE, HANGİ ÜLKEDE, DÜNYA HARİTASINDA NEREDE?

Semerkant nerede? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

Semerkant, Özbekistan'ın 12 ilinden biri olan Semerkant ilinin yönetim merkezi olan şehir. Zerefşan Nehri vadisinde, Taşkent'in 275 km güneybatısında yer alır. Nüfus açısından Özbekistan'ın en büyük ikinci şehri, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. 2500 sene öncesine dayanan tarihiyle dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan Semerkant, İpek Yolu'nun önemli bir kavşağında yer almasından dolayı tarih boyunca siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir yerleşim yeri oldu.

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

SEMERKAND TARİHİ

M.Ö 6. yüzyılda Persler tarafından kurularak Soğdiana bölgesinin merkezi haline gelen şehir, antik dönem boyunca Soğd kültürünün merkezi konumundaydı. M.Ö 329'da Büyük İskender tarafından ele geçirilen şehir, Helenistik dönemde gelişmeye devam etti. 711'de Müslüman Araplar tarafından fethedildikten sonra İslam medeniyetinin önemli şehirlerinden biri haline geldi.

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

İslam coğrafyacılarının yanı sıra doğulu ve batılı seyyahlar tarafından da övülerek kaynaklarda İslâm'ın kubbesi ve dünya cennetlerinin en önde geleni şeklinde tanımlandı. Şehir, özellikle kâğıdı ile meşhur olup İslam toprakları üzerindeki en kaliteli kâğıt burada üretiliyordu.

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

1220'de Cengiz Han tarafından ele geçirilerek tahrip edilene kadar İranî ve Türkî hanedanlar tarafından yönetildi. Timur'un başkenti olduğu dönem, Semerkant'ın altın çağı olarak kabul edilir. Semerkant, 15. yüzyılda Timur ile onun oğulları ve torunlarının yaptırdığı eserlerle İslâm mimarisinin en güzel örneklerini barındıran bir şehir haline geldi. Semerkant'a muazzam görünümünü veren tarihi yapıların bulunduğu Registan meydanı bugünkü şeklini 17. yüzyılda Buhara Hanlığı döneminde aldı.

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

1868'de Rus işgaline uğrayarak Rus Çarlığının bir parçası haline gelen Semerkant, 1924 yılında kurulan Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. 1930 yılında Taşkent başkent olana kadar Özbekistan SSC'nin başkenti olmaya devam etti.

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsız olan Özbekistan Cumhuriyeti'nin, Semerkant İli'nin yönetim merkezi oldu. 2001 yılında UNESCO Dünya Miras Alanları Listesi'ne eklendi. Tarihsel anıtlarıyla çok sayıda turist çeken Semerkant günümüzde önemli bir otomotiv sanayisi, besin sanayisi, dokuma sanayisi ve öğretim merkezidir.

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

Semerkant iki bölüme ayrılır. Eski şehir ile Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği günlerinde gelişen yeni şehir. Eski şehirde tarihi anıtlar, eski özel evler ve mağazalar bulunurken, yeni şehirde yönetim merkezleri, kültür merkezleri ve eğitim kurumları bulunmaktadır.

KAYNAK: VİKİPEDİA

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

SEMERKAND DÜNYA HARİTASINDA NEREDE?

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant hangi ülkede, dünya haritasında nerede?

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Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Semerkant Buhara hangi ülkede, dünya haritasında nerede?
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