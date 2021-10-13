Sena’dan son vasiyet: Gofret sana emanet

İstanbul
'daki saplantılı âşığından kurtulmak için yerleştiği İzmir
'de, bir başka saplantılı âşık İlkay Ayeş
(25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24), çok sevdiği kedisi "Gofret" de kayboldu. Genç kızın, ölmeden önce ağabeyine, kendisine bir şey olursa, kedisine bakmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Acılı ağabey Ergin Altan
, "Sena, Gofret'e çok düşkündü. Ona 'kızım' derdi. 20 gün önce kardeşimin yanındaydım. İstanbul'a dönmeden iki gün önce Sena, 'Bana bir şey olursa sana emanet. Gofretime iyi bak' dedi. O anda çok ciddiye almadım. Şimdi anlıyorum. Adeta öleceği içine doğmuş. Kardeşimi kaybettim, onun emaneti kedimiz de kayboldu. Gofretimizi gören duyan olursa haber versin" ifadelerini kullandı.