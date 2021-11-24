Senarist yeğenini öldüren dayı Yaşar Kapçak 25 yıl hapse çarptırıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2020 tarihinde Güngören'de gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede maktul Emre Duran, annesi Saime Duran ile maktulün kız kardeşi İrem Duran'ın, sanık Yaşar Kapcak ile aynı evde yaşadıkları bilgisi aktarıldı. Saime Duran'ın işyerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenip, polisi aradığı bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin kapıyı açtıkları ve doğalgazın açık olduğu belirtildi. Kapının açılmasıyla maktul Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu anlatıldı. Otopsi raporunda maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtildi.