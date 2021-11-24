Senarist yeğenini öldüren dayı Yaşar Kapçak 25 yıl hapse çarptırıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2020 tarihinde Güngören'de gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede maktul Emre Duran, annesi Saime Duran ile maktulün kız kardeşi İrem Duran'ın, sanık Yaşar Kapcak ile aynı evde yaşadıkları bilgisi aktarıldı. Saime Duran'ın işyerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenip, polisi aradığı bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin kapıyı açtıkları ve doğalgazın açık olduğu belirtildi. Kapının açılmasıyla maktul Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu anlatıldı. Otopsi raporunda maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtildi.
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Yaşar Kapcak Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktulün annesi Saime Duran, babası Şerif Duran ve taraf avukatları da hazır bulundu.
Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre Yaşar Kapcak'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.
Maktulün babası Şerif Duran, duruşmadaki ifadesinde "Şikayetçiyim. Ben oğlum öldürülürken evde yoktum. Oğlumun görüşmelerinin incelensin" dedi.
"KAPIYI KİTLEYİP, OĞLUMU ÖLDÜRDÜ"
Maktulün annesi Saime Duran ise " En ağır cezayla cezalandırılmasını talep ediyorum. Planlanarak yapılmıştır. Sanık ben evden çıktıktan sonra kapıyı kitleyip, oğlumu öldürmüştür. Polis ve çilingir yardımıyla kapı açıldığında oğlum ölmüştü. Sanığın indirimlerden faydalanmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.
Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Yaşar Kapcak'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
"NE YAPTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLDİM, PİŞMANIM"
Sanık Yaşar Kapcak mütalaaya karşı yaptığı savunmasında " Ben kasten öldürmüş değilim. Beni darp etti. Hastanede defalarca söylememe rağmen muayene edilmedim. Maktulün beni kızımla tehdit etmesinin ardından ben ne yaptığımın farkında değildim. Ağır tahrik altında yaptığım bu şeyden pişmanım" dedi.
25 YIL HAPSE HÜKMEDİLDİ
Kararını açıklayan mahkeme heyeti Yaşar Kapcak'a takdiri indirim uygulayarak "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.