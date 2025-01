Seni çok özlüyorum babacığım

İzmir'de geçtiğimiz yıl 31 Ocak'ta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal (19) tarafından gasp edilip öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Büyük bir acıyla başbaşa kalan Erge'nin 17 yaşındaki kızı Naz Erge ile eski eşi Nevra Karahan SABAH'a konuştu. 11. sınıf öğrencisi Naz "Babamı çok özlüyorum. Aradan 1 sene geçti ama özlemim her geçen gün artıyor. İnşallah okulumu bitirip üniversite sınavını da kazanacağım. İleride güzellik merkezi açmak istiyorum. Babam benim hayattaki başarılarımı görünce mezarında daha rahat uyuyacak. Şu an hayatta olsaydı ona sımsıkı sarılmak isterdim" dedi. Nevra Karahan ise, "Eski eşim öldüğüyle kaldı. Olay gündemden düştükten sonra ne arayan ne soran oldu. Unutulduk" dedi. Karahan, "Sizin aracılığınızla hayırsever iş kadını Berna Tuna'ya çok teşekkür ediyorum. Berna hanım sayesinde başımızı sokabileceğimiz bir evimiz olacak. Allah razı olsun. Evin tapusu bize verildi. Şu an inşaat devam ediyor. Kızım da ben de çok mutlu olduk" diye konuştu.Katil Delil Aysal, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay, 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.