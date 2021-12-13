Seni öldürmek isteyen adamla nasıl evlenirsin

YÜZÜ YANDI, GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Yüzünde yanıklar oluşan genç kız tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı. Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Genç kız, 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikâyetini geri aldı.
Kızının yaptığı evlilikle ilgili SABAH'A konuşan Berfin'in babası Yaşar Özek, "Bunu nasıl yapar? Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir. Ben babası olarak sosyal medyadan öğrendim nikâhı. Günlerce hastanede yattı. Aylarca ağladım, gözyaşı döktüm. Onaylamıyorum. Nasıl yapar bunu" dedi.