Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Helvacı'nın sevenleri, yakınları, Galatasaray Lisesi'nden ve Spor Kulübü camiasından çok sayıda kişi, çok sayıda meslektaşı ve yakını katıldı. Taziyeleri Serap Helvacı'nın eşi Mehmet Helvacı, oğulları Selim ve Sinan Helvacı ve yakınları kabul etti. Cenaze namazının ardından, Helvacı'nın naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konularak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.