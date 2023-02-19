Şerefnaz Nine’ye kaymakamdan ziyaret

Kahramanmaraş merkezli depremin ardındanyaşlılık maaşını depremzedelerebağışlayan Kars'ınDigor ilçesinde yaşayan 82yaşındaki Şerefnaz Aydın,"Ben devletimden başkasınagüvenemiyorum. Maaşımıyalnızca kaymakam beyeveririm" demişti. DigorKaymakamı Orhan GaziKarakaş, tüm Türkiye'nintakdirini toplayan ve sosyalmedyada gündem olanŞerefnaz Nine'ye tekrar teşekkür etmek için evindeziyaret etti. Karakaş "Depremden etkilenen vatandaşlarımıziçin yaşlılık maaşını bağışlayan ŞerefnazNinemizi elini öpmek için ziyaret ettik. Allah onlarıbaşımızdan eksik etmesin" dedi.