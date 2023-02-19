Haberler Yaşam Haberleri Şerefnaz Nine’ye kaymakamdan ziyaret
Giriş Tarihi: 19.2.2023

Şerefnaz Nine’ye kaymakamdan ziyaret

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Şerefnaz Nine’ye kaymakamdan ziyaret
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaşlılık maaşını depremzedelere bağışlayan Kars'ın Digor ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Şerefnaz Aydın, "Ben devletimden başkasına güvenemiyorum. Maaşımı yalnızca kaymakam beye veririm" demişti. Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, tüm Türkiye'nin takdirini toplayan ve sosyal medyada gündem olan Şerefnaz Nine'ye tekrar teşekkür etmek için evinde ziyaret etti. Karakaş "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için yaşlılık maaşını bağışlayan Şerefnaz Ninemizi elini öpmek için ziyaret ettik. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Deprem bölgesi riskli değilmiş" yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika: 12. kez toplanan 'Altılı Koalisyon' deprem manipülasyonunu devam ettirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası
Fay hattı üzerindeki Kuyumcular Köyü neredeyse yok oldu... "Küçük kıyamet diyorlarsa, o burada oldu"
Bakanlık 2013 yılında 'riskli mahalleler' için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerle bir oldu...
Son asrın en büyük depreminin ardından kollar sıvandı! Afet bölgesinde ilk temeller atıldı...
SON DAKİKA | 296. saatte yeni mucize! Hatay'da 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şerefnaz Nine’ye kaymakamdan ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA