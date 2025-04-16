Seri cinayetlerin nedeni sosyal medya tartışması

Adana'da 3 ay önce parkta çıkan silahlı kavgada öldürülen 3 kişinin katil zanlıları yakalandı. Cinayet, sosyal medyada tarafların birbirlerine küfretmesi sonucu işlendiği öğrenildi. Adana'da geçen 16 Ocak'ta, merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serdar (24) ve kardeşi Umut Akipa (19) ile karşı gruptan Ferhat Ay (29) öldü. Kavgaya karışanları yakalamak için harekete geçen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki grubun birbirini önceden tanıdığını ve cinayetten saatlerce önce sosyal medya üzerinden küfürleştiklerini daha sonra da parkta karşılaşınca çatıştıklarını tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.