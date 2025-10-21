Serik’te 2 genci öldüren 2 saldırgan yakalandı

Antalya Valili yaptığı yazılı açılamada "20.10.2025 tarihinde bazı basın yayın organlarında ilimiz Serik ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gerçekleşen ateşli silahla kasten öldürme olayı ile ilgili haberlerin yer aldığı görülmüştür. İlimiz Serik ilçesinde sabaha karşı 05.00 sıralarında karşılıklı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 şahsın öldürüldüğü, 2 şahsın da yaralandığı olayla ilgili; Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince derhal harekete geçilmiş, il genelinde kaçış güzergahı olarak kullanılabileceği değerlendirilen bölgelerde kapama noktaları oluşturulmuş, şüphelilerin ilimiz dışına çıkışları engellenmiş ve devamında sürdürülen istihbarat destekli detaylı çalışmalarla kısa süre içerisinde olayın tüm tarafları ve adresleri tespit edilmiştir. İlimiz merkezi ile Alanya ve Serik ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonla olaya karışan tüm şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmiştir. Bahse konu olay hakkında çok yönlü olarak yürütülen tahkikat, Serik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde devam etmektedir" denildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Korkunç cinayet 20 Ekim Pazartesi sabah 05.00 sularında Belek Mahallesi 45 sokakta meydana geldi. Gayrimenkul emlak ofisine gelen Alper Al ve Ahmet Koç aralarında daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen karşı taraf arasında tartışma çıktı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tabanca ve av tüfeğiyle iki grup arasında karşılıklı ateş açıldı. Olayda Ahmet Koç iş yerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı bir kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alan yakıları gözyaşlarına boğuldu. Al ve Koç Serik'te gözyaşları içinde toprağa verildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı, çevredeki bir iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerinden iki saldıranın İ. C. ve Y. C. belirlendi. Alanya ilçesinde iki kişinin saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak Serik ilçesine getirildi. Suç aleti 2 tabanca, 1 pompalı tüfekte ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişinin sorgularının ardından gün içinde Serik ilçesinde adliyeye çıkartılacağı kaydedildi.