Haberler Yaşam Haberleri Serinlemek için denize girdi: Sebahattin'den acı haber
Giriş Tarihi: 7.7.2023 10:09

Serinlemek için denize girdi: Sebahattin'den acı haber

Edirne'de 14 yaşındaki Sebahattin Altınalmaz serinlemek için denize girdi. Ancak akıntıya kapılan genç, hayatını kaybetti.

DHA
Serinlemek için denize girdi: Sebahattin’den acı haber

Acı olay, dün akşam saatlerinde, Erikli köyü Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde bulunan Sebahattin Altınalmaz, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz olduğu görülen Altınalmaz kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürülen Altınalmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altınalmaz'ın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Kılıçdaroğlu inmeli" diyen Tanju Özcan: Yürüyüş öncesi İmamoğlu ile görüştüm
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu soyguna zam mı dayanır?
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki! "Yerel seçimlerde bu kötü gidişe son vereceğiz!"
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Kılıçdaroğlu CHP’yi neden bırakmıyor?
SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığından 2. el araç satışlarıyla ilgili önemli uyarı: Para cezası uygulanacak
Twitter'dan Threads nedeniyle Meta'ya dava tehdidi!
E-ticaret düğümü perşembe çözülüyor!
Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
Serinlemek için denize girdi: Sebahattin'den acı haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA