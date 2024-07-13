Serinlemek için göle giren gençten acı haber geldi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Tortum Gölü'ne serinlemek için giren ve kaybolan 17 yaşındaki Bedirhan Kotan'dan acı haber geldi. Sabah saatlerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, göl içerisinde Kotan'ın cansız bedenine ulaştı.

Balıklı Mahallesi'nde yer alan Tortum Gölü'nde dün akşam saatlerinde serinlemek için suya giren Kotan, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Kaybolma ihbarının ardından sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarına AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), itfaiye ekipleri ve UMKE personeli katıldı.

Ekipler, göl ve çevresinde geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda, Bedirhan Kotan'ın cesedi gölün içinde bulundu. Kotan'ın cenazesinin bulunması, ailesi ve yakınları için büyük bir üzüntü yarattı. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Kotan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Bedirhan Kotan'ın vefatı, Uzundere ilçesinde büyük bir hüzne neden oldu.