Serinlemek isteyen genç sulama kanalında boğuldu

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren Mecid Barho'nun (18), cansız bedenine suya girdiği noktadan 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Ölen gencin yakınları gözyaşlarına boğularak ağıtlar yaktı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİ

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, 20 Mayıs'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Mecid Barho, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, gence Mecid'e ulaşamadı. Arama çalışmasının hızlandırılması için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi.

5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yapılan aramada Barho'nun suya girdiği noktanın 5 kilometre uzağında Alihocalı Mahallesi yakınlarında cansız bedeni, bulundu. Dalgıç polisler tarafından çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ölen gencin yakınları cesedin üzerine kapanarak gözyaşlarına boğuldu. Barho'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.