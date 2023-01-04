Serkan’ı döverek komaya sokmuştu: Karar belli oldu...

'KALDIRIM TAŞINA TAKILIP DÜŞTÜ'

Davanın dün görülen duruşmasında sanık Yusuf Can Azgın, "Olay günü Serkan Mutlu bana sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak 'Görüşelim' dedi. Kendisiyle bizim sitenin bahçesinde buluştuk. Daha sonra emniyetin yanında bulunan parka gittik. Burada alkol kullandık. Alkol kullandıktan sonra bana 'Sen bana yanlış yaptın' dedi. Üzerime doğru yürüyünce ben de ittim. Kendisi kaldırım taşlarına takılıp düştü. Ben vurmadım" diye konuştu.