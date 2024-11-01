Serseri kurşun arabada öldürdü

İstanbu Küçükçekmece'de husumetlisini gören şahısların yağdırdığı kurşunların isabet ettiği 19 yaşındaki Muhammet Mutluay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halı sahaya giderken aracın içinde başına kurşun isabet eden gencin babası Tanju Mutluay, "Ben şimdi oğlumun ölüsünü öptüm. Çocuğuma her şeyi öğrettim, Muhammet herkesi arar ve hatırını sorardı.Benim oğlum çiçek gibiydi, dün akşamdan beri buraya gelen insanların haddi hesabı yok. Öyle sevilen bir çocuktu" dedi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Muhammet Mutluay'ın vurulduğu arabada olan akrabası Hüseyin Yiğit, "Muhammet önde oturuyordu. Kurşun benim sağımdan geçerek Muhammet'in beynine saplandı. Tepki vermedi, serseri kurşun canına mal oldu" dedi.