‘Serum geç geldi’ bahanesiyle sağlık çalışanlarına saldırdılar: 5 yaralı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde, hasta yakınları serumu geç getirdikleri gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Sopaların da kullanıldığı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve 3 sağlık personeli yaralandı. Bu sırada kalp krizi geçiren Hasan B. adlı saldırgan acil müdahaleyle hayata döndürüldü. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, "Dışardan gelirken poşetlere taş doldurmuşlar. Radyoloji teknikerimizin kafatasında kırık mevcut. Bir güvenlik görevlimizin kafasında kesi, diğerinin de kulağında ödem var" dedi. Polis 4 kişiyi gözaltına aldı.