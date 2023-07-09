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Giriş Tarihi: 10.7.2023

‘Sesimizi duyan var mı’

SMA hastası 3 aylık Elif Bade için yardım kampanyası başlatıldı. Sağlıkçı anne ve baba: Çok kişiye nefes, umut olduk. Depremde ‘Sesimi duyan var mı?’ diye bağırdık. Şimdi bizim sesimizi duyun

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‘Sesimizi duyan var mı’
Mersin'de yaşayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli Okan ve Safiye Zilan çifti 5 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çift 4 Nisan günü kızları Elif Bade'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Henüz 14 günlükken alınan topuk kanından Elif Bade'ye SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ailenin sevinci yarım kalırken, yurtdışında tedavisinin yapılabilmesi için vakit kaybetmeden valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Aile, yüzde 10'larda olan kampanyanın bir an önce bitip, kızlarını tedavi ettirebilmenin çabasını veriyor. 12 yıldır sağlık personeli olarak görev yaptığını ve bu süreçte çok sayıda hastaya nefes olduklarını belirten baba Okan Zilan, "İnsanlara umut olduk, nefes olduk.



6 Şubat depreminde ve nice yerlerde görev yaptım. Deprem bölgesinde 'Sesimi duyar var mı?' diye bağırdım. Şimdi aynısını sizden bekliyoruz. Bizim sesimizi duyun. Daha kokusunu bile içime çekemeden kızıma SMA teşhisi konuldu. Elif Bade'nin nefes alabilmesi için yardımlarınızı bekliyoruz" dedi. Anne Safiye Zilan ise "Bu hastalığın tedavisi ne yazık ki yurt dışında ve dünyanın en pahalı ilacı. Kızımızı 6 aylık olmadan tedavi ettirebilmek için mücadele ediyoruz" diye konuştu. Okan Zilan'ın çalışma arkadaşları da kampanya kapsamında aileye büyük destek sağlıyor.

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‘Sesimizi duyan var mı’
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