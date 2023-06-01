SETBİR Başkanı Dr. İsa Coşkun: “Süt, et ve yem sektörleri Türkiye için stratejik öneme sahip”

REFERANS FİYAT ÖNERİSİ



Çiğ süt referans fiyatının sektör için çok önemli olduğunu hatırlatan Coşkun, piyasadaki fiyatın 8.5 lira olarak belirlenen referans fiyatın üzerinde olduğunu ve sektörün tüm taraflarından oluşan Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği çiğ süt fiyatının eskiden olduğu gibi bir referans fiyat olma özelliğini taşıması beklentisinde olduklarını belirtti.

"GIDA GÜVENLİĞİ OTORİTESİNE İHTİYAÇ VAR"



"Süt sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması, yem üretim ve maliyet yönetiminin daha etkin şekilde yapılması, arz ve talep gelişmelerinin yakından takip edilerek arz talep dengesinin regüle edilmesi, çiğ süt kalitesinin artırılarak AB standartlarına getirilmesi, sektörde gıda güvenliğinin sağlanması ve kayıt dışılıkla etkin mücadele edilmesi önem taşıyan konulardır" diyen Coşkun, "Sektörde yüksek fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde tüketici açısından gıda güvenliği daha büyük önem taşır

hale gelmiştir. Önerilerimizde hep vurguladığımız gibi güçlü bir gıda güvenliği otoritesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Yeni dönemde her şeyden önce güçlü bir ekonomik programın ortaya konulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SÜT ÜRETİMİNDE DÜNYADA 8.



Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektörü ile ilgili değerlendirmede bulunan SETBİR Coşkun, "Türkiye'nin 2022 yılında 21,6 milyon ton süt üretimiyle dünyada sekizinci, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Süt ürünleri, her gün binlerce satış noktasında tüketicilerle buluşuyor. Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dâhil olduğu 100'ü aşkın ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapıyoruz. Ülkemiz süt sektörünün potansiyeli çok yüksek ancak kaliteli ve güvenli süt üretiminin ve üretim potansiyelinin artırılabilmesi için istikrar sağlayıcı tedbirlerin alınması ve bazı yapısal sorunların çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dünyanın pandemiden itibaren zor bir süreçten geçtiğine değinen Coşkun, "İçinde bulunduğumuz bu süreç, ülkelerin gıda ve gıda ham maddeleri üretiminde kendi kendilerine yeterli olmalarının ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Bu durum birbirinden ayrılmaz olan süt, et, yem sektörlerinin ülkemiz için stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattı" dedi.