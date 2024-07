Sevda kurbanı olan genç yaşam savaşını kaybetti

Kayseri Merkez Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan Osman Can Gündüz, yolda kız arkadaşı T.A.'yı gördü. Arkadaşlarından ayrılarak kız arkadaşının yanına giden Gündüz, T.A. ile sohbet etti. Bu sırada yoldan geçmekte olan T.A.'nın babası O.A., ikiliyi fark etti. Osman Can Gündüz'ü kızının yanında görünce çılgına dönen baba O.A., Gündüz'ü tokatlamaya başladı. Bunun üzerine Osman Can Gündüz, kaçarak arkadaşlarının otomobiline bindi.Baba T.A. da kızını yanına alarak kendi aracıyla Gündüz'ü takibe başladı. Bir süre sonra Gündüz ve arkadaşlarının bulunduğu otomobili çarparak durduran O.A., dehşet saçtı. O.A kızının erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osman Can Gündüz, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 17 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Gündüz'ün cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olaydan sonra kızıyla birlikte kaçan cinayet zanlısı baba O.A.'yı yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.