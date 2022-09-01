Seversin 14. bölüm full izle! Tolga ve Asya’nın yalan ilişkisi şok etkisi oluşturuyor

SEVERSİN 14. BÖLÜM ÖZETİ

Tolga ve Asya'nın yalan ilişkisinin gündeme düşmesi herkeste şok etkisi yaratır. Çelikbaşlar, Asya tarafından hayal kırıklığına uğratılmıştır. Asya ve Tolga bu haberin yalan olduğunu anlatmaya çalışsa da Korkusuz Kalem'in köşesinde yazdığı 'kanıtlarım var' yazısı ikiliyi köşeye sıkıştırır. Kanıtlar nedir ve bu adam kanıtları kimden, nasıl almıştır?