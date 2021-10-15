Sevgi mi alışkanlık mı?

19 yıl önce Hint
medyasından dünyaya yayılan ve hayvan türlerinin sıradışı dostluklarının anlatıldığı bir kitaba da konu olan leopar ile ineğin sevgi bağı taşıyan görüntüsü sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi. Ancak bu hikâyenin gerçek olup olmadığı değil genelde kavga görüntülerine alışılan leopar ile ineğin arasındaki bu samimiyetin neden kaynaklandığı merak konusu oldu. Hindistan
'ın Vadodara
bölgesindeki Antoli köyünde yaşanan olaya tanıklık edenlerle yapılan görüşmelerde farklı iddialar ortaya atıldı. Annesi tarafından terk edilen yavru leoparın fotoğraftaki inek tarafından büyütülmüş olabileceği ya da leoparın insanların olduğu bir ortamda evcilleştirildiği köylüler tarafından dillendirildi. Dolayısıyla zoologlar 2002'de çekilen bu görüntünün leopar ile inek arasında kendiliğinden doğan bir sevgi ve yakınlaşmadan kaynaklanamayacağını, bunun arkasında köylülerin de anlattığı gibi bir hikâye olduğunu söylüyor. DIŞ HABERLER