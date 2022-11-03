Sevgili cinayetinde sanıklar birbirini suçladı

Kırşehir'de 25 Mart'ta gerçekleşen olayda, Hasan Aydoğan ve kız arkadaşı Şeyma Demir kendini polis olarak tanıtan belediye güvenlik görevlileri Şefik Ekici ve Sami Aydoğan tarafından silahla öldürülerek Kızılırmak nehrine atılmışlardı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen sanıkların ifadelerinde birbirlerini suçladıkları ortaya çıktı.
"REDDEDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ"
Sanıklardan Sami Aydoğan ifadesinde Şeyma'nın Şefik Ekici'yi reddetmesi üzerine kendi aracıyla iki sevgilinin bulunduğu bölgeye gittiklerini söyleyerek, "Olay günü aracı ben kullanıyordum. Şefik de yanımda oturuyordu. Biz Hasan ve Şeyma'nın bulunduğu yere gittik. Otomobil içindeki Hasan ve Şeyma yarı çıplak vaziyetteydi. Bunu gören Şefik çıldırdı. Yanlarına gidip kimliklerini istedi. Şeyma, Şefik'i tanımasına rağmen hiçbir şey demeden kimliğini verdi. Hasan da 'ne oluyor?' diyerek kimliğini verdi. Sonrasında Hasan ve Şeyma'yı araçtan indiren Şefik, ikisini bizim bulunduğumuz aracın arka koltuğuna oturttu. Şefik üzerinden çıkardığı kelepçenin bir halkasını Şeyma'ya diğerini ise Hasan'ın bileğine geçirdi. Bana da araç ile ilerlememi söyledi.
"YEMİN ETTİRDİĞİ İÇİN KONUŞMADIM"
Araçla Sevdiğin mevkine ilerledikten bir süre sonra Şefik araçtaki Şeyma ve Hasan'ı araçtan indirdi. Şeyma'ya 'bir daha bir araya gelme imkânımız var mı?' diye sordu. Şeyma, 'Ben seni istemiyorum, hoşlanmıyorum' yanıtı verince Şefik belinden çıkardığı tabancayla Şeyma'nın başına 2 el ateş açtı. Şefik sonrasında 15 metre ileride bulunan Hasan'ın yanına gelerek 'niye bu kalleşliği yaptın?' dedi. Hasan'ın cevap vermemesi üzerine ona da 2 el ateş açtı. Sonrasında cesetleri aracın bagajına koyarak, Kızılırmak Nehri'ne attık. Sonrasında aracı temizleyerek ayrıldık. Olay sonrası Şefik bana yemin ettirdiği için yaşananları kimseye anlatamadım" dedi.
"POLİS DEĞİLMİŞ, KURTARIN BENİ"
Diğer sanık Şefik Ekici ise ifadesinde Sami Aydoğan'ı suçladı. İki sevgiliyi tanımadıklarını söyleyen sanık, Sami Aydoğan'ın "Şunları bir korkutayım" diyerek araçlarının yanına gittiğini, kendini polis olarak tanıttıktan sonra Şeyma ile Hasan'ı kelepçeleyip kendi araçlarına bindirdiğini söyledi. "Sanık Şefik Ekici ifadesinde, "Araçla Kalankaldı köyüne doğru yola çıktık. Meraların bulunduğu bir alana geldikten sonra durduk ve ben Hasan'ı araçtan indirdim. Sami benden ve Hasan'dan aracın yanından uzaklaşmamızı istedi. Yaklaşık 30 metre uzaklaştıktan sonra durmamızı söyledi. Bu sırada kendisi aracın arka koltuğundaki Şeyma'nın yanına geçti. Bu sırada bağıran Şeyma, 'Bu polis değilmiş, kurtarın beni tecavüz ediyor' diyerek yardım istedi. Sami bize 'Ben çağırana kadar gelmeyin' dedi. Sami aracın içindeki Şeyma ile yaklaşık 6-7 dakika kaldı.
"KORKUDAN DONAKALDIM"
Araçtan önce Şeyma sonrasında da Sami indi. Şeyma'nın elbiseleri üzerindeydi. Sami araçtan indiğinde pantolonunu düzeltiyordu. Sami'nin kıza tecavüz ettiğini gözümle görmedim ancak Şeyma'nın bağırmasından dolayı tecavüz ettiğini düşünüyorum. Sami araçtan indikten sonra belinden çıkardığı tabancayla Şeyma'ya iki el ataş açtı. Ben korkudan donakaldım. Hatta korkudan altıma kaçırdım. Sonra da Hasan'ı vurdu. Ben kendisine engel olsaydım belki beni de vuracaktı. İki cesedi Kızılırmak Nehri'ne attık. Ardından aracı temizledik. Ben bu olaya hiçbir şekilde gönüllü olarak katılmadım, suçsuzum" dedi.