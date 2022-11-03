Sevgili cinayetinde sanıklar birbirini suçladı

"REDDEDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ"

Sanıklardan Sami Aydoğan ifadesinde Şeyma'nın Şefik Ekici'yi reddetmesi üzerine kendi aracıyla iki sevgilinin bulunduğu bölgeye gittiklerini söyleyerek, "Olay günü aracı ben kullanıyordum. Şefik de yanımda oturuyordu. Biz Hasan ve Şeyma'nın bulunduğu yere gittik. Otomobil içindeki Hasan ve Şeyma yarı çıplak vaziyetteydi. Bunu gören Şefik çıldırdı. Yanlarına gidip kimliklerini istedi. Şeyma, Şefik'i tanımasına rağmen hiçbir şey demeden kimliğini verdi. Hasan da 'ne oluyor?' diyerek kimliğini verdi. Sonrasında Hasan ve Şeyma'yı araçtan indiren Şefik, ikisini bizim bulunduğumuz aracın arka koltuğuna oturttu. Şefik üzerinden çıkardığı kelepçenin bir halkasını Şeyma'ya diğerini ise Hasan'ın bileğine geçirdi. Bana da araç ile ilerlememi söyledi.

"YEMİN ETTİRDİĞİ İÇİN KONUŞMADIM"

Araçla Sevdiğin mevkine ilerledikten bir süre sonra Şefik araçtaki Şeyma ve Hasan'ı araçtan indirdi. Şeyma'ya 'bir daha bir araya gelme imkânımız var mı?' diye sordu. Şeyma, 'Ben seni istemiyorum, hoşlanmıyorum' yanıtı verince Şefik belinden çıkardığı tabancayla Şeyma'nın başına 2 el ateş açtı. Şefik sonrasında 15 metre ileride bulunan Hasan'ın yanına gelerek 'niye bu kalleşliği yaptın?' dedi. Hasan'ın cevap vermemesi üzerine ona da 2 el ateş açtı. Sonrasında cesetleri aracın bagajına koyarak, Kızılırmak Nehri'ne attık. Sonrasında aracı temizleyerek ayrıldık. Olay sonrası Şefik bana yemin ettirdiği için yaşananları kimseye anlatamadım" dedi.