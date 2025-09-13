Sevgili dehşeti: 3 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, sevgilisi olduğu belirtilen kadın ile erkek kardeşini öldürdükten sonra intihar etti. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi hemşire İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'le (23) dün saat 21.30 sıralarında apartmana girerken Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi. İpek Genç'in ayrılmak istediği Derse, silahını çekerek ateş etmeye başladı.

Genç kardeşleri vuran Derse, ardından da kendine ateş etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamadı. Sokakta delilleri araştıran polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.