Sevgili vahşeti: Boynundan iple araca bağlayıp uçurumdan attı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaza sonucu öldüğü sanılan 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.Gölcük Halıdere mevkiinde 19 Mayıs gecesi saat 02.30 sularında bir kamyonetin uçurumdan düştüğü yönünde gelen ihbarı değerlendiren ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda uçurumdan yuvarlanan kamyonetten savrulan Rümeysa'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Rümeysa'nın boynunda araca bağlı ip olduğunun görülmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Genç kızın cinayete kurban gittiği tespit edildi.Olay günü Rümeysa'nın, erkek arkadaşı Tunay Aydın (22) ve E.K. (20), Y.A.A., K.N.K. (17), C.Ç. ile buluştuğu, bir süre gezdikten sonra Tunay Aydın ile Halıdere Eski Köy Caddesi üzerindeki ormanlık alana gittiği belirtildi. İddiaya göre burada Aydın, Rümeysa ile ilişkiye girmek istedi. Genç kızın reddetmesi üzerine öfkelenen Aydın, Rümeysa'yı boynuna ip bağladıktan sonra başına demirle vurarak darp etti. Genç kızın hareketsiz kalması üzerine paniğe kapılan Tunay Aydın'ın aracı boşa alarak uçurumdan aşağıya ittiği, daha sonra da olay yerinden kaçtığı kaydedildi.Katil zanlısı Tunay Aydın, E.K., Y.A.A., K.N.K. ve C.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tunay Aydın'ın yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.İfadelerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan K.N.K., Y.A.A., E.K. ve C.Ç., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Katil zanlısı Tunay Aydın ise tutuklandı.Rümeysa Meriç Özcan'ın cenazesi, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.