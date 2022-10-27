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Giriş Tarihi: 27.10.2022 16:14

Sevgilisini 10 el ateş ile öldürmüştü! Müebbet hapis cezası aldı

35 yaşındaki sevgilisi bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı, 10 el ateş ederek öldürdüğü iddisıyla yargılanan bekçi Eyüp Doğan, indirim uygulamadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından anne Emine Akbaş, “Masalı’mı annesiz bıraktın. Masalı unutma sakın” dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sevgilisini 10 el ateş ile öldürmüştü! Müebbet hapis cezası aldı

Kağıthane'de bir parka gittikleri anlatılan iddianamede, maktul ile bir süre tartışan Eyüp Doğan, yanında bulundurduğu silahla Nurgül Altıntaş'a ateş ederek yaraladığı, kaldırıldığı hastanede Altıntaş'ın hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu (ATK)'ndan alınan raporda maktul Nurgül Altıntaş'ın vücudunda 10 adet mermi girişi bulunduğu ve bunların 6 tanesinin her birinin ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden alınan rapora göre maktul Altıntaş'ı öldüren mermilerin, Eyüp Doğan'ın beylik silahından çıktığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklu sanık Eyüp Doğan getirildi. Taraf vekilleri ve Nurgül Altuntaş'ın annesi Emine Akbaş katıldı. Sanık Eyüp Doğan, ''Öldürme kastım olmadı. İki yıllık emeğimin boşa gittiğini, beni aldattığını düşündüm. Ben bu insanı durduk yere öldürmüş bulunmadım. Sabırlı bir insanım. Benim adım Eyüp adımın anlamını biliyorum. Son olayda benim etnik kökenimi, mesleğimi küçümseyerek, dalga geçti'' dedi.

SON SÖZÜ SORULDU

Sanık vekillerin savunmasını ardından Eyüp Doğan'ın son sözü soruldu. Doğan, ''Sözün bittiği yerdeyim, keşke Nurgül yaşasaydı. Bende aşık olduğum mesleğe devam etseydim'' dedi. Sanık avukatı müvekkilinin suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezasında indirim uygulanmasını talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Eyüp Doğan'ı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırmasına karar verdi. Heyet, sanığın cezasında indirim uygulamadı. Mahkeme, Eyüp Doğan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"MASALI'MI ANNESİZ BIRAKTIN"

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından anne Emine Akbaş, sanığa tepki göstererek "Masalı'mı annesiz bıraktın. Masalı unutma sakın" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Duruşma salonundan güçlükle çıkarılan anne, mahkeme koridorunda yakınlarının koluna girmesiyle gözyaşları içinde adliyeden ayrıldı.

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Sevgilisini 10 el ateş ile öldürmüştü! Müebbet hapis cezası aldı
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