Sevilen sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle 89 yaşında hayatını kaybeden TRT'de yayınlanan Evet -Hayır yarışmasında gönüllerde taht kuran ünlü sunucu Erkan Yolaç, son yolculuğuna uğurlandı. Yolaç'ın cenazesi, Beşiktaş Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ne getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ünlü sunucunun çocukları Mehmet ile Göksu Yolaç, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, Mehmet Ali Erbil, Ragıp Savaş, İzzet Yıldızhan başta olmak üzere sanat dünyasından çok sayıda isim ile ünlü sunucunun sevenleri katıldı. Sevenlerinden helallik alınması sonrasında Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erkan Yolaç, Zekariyaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BİR PAZAR GÜNÜ UĞURLUYORUZ"

Erkan Yolaç'ın ölümüyle ilgili konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazar Günleri evlerimize misafir olurdu. Onu şimdi bir Pazar günü uğurluyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah Rahmet eylesin" dedi.