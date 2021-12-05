Haberler Yaşam Haberleri ‘Sevinmek için erken ama Omicron Koronayı mevsimsel hastalığa dönüştürmüş olabilir’
Giriş Tarihi: 6.12.2021

‘Sevinmek için erken ama Omicron Koronayı mevsimsel hastalığa dönüştürmüş olabilir’

‘Sevinmek için erken ama Omicron Koronayı mevsimsel hastalığa dönüştürmüş olabilir’
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Uluslararası bir araştırma, Kovid-19'UN Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu gösterdi. Bu Kovid-19'un "mevsimsel bir hastalığa" dönüşmesinin işareti olabilir. 2 haftada varyantların yüzde 75'i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücü bir hız. Ama her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken. Maske, mesafe ve hijyeni elden bırakmayalım.

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‘Sevinmek için erken ama Omicron Koronayı mevsimsel hastalığa dönüştürmüş olabilir’
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