‘Sevinmek için erken ama Omicron Koronayı mevsimsel hastalığa dönüştürmüş olabilir’
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SAĞLIK BakanlığıKoronavirüsBilim KuruluÜyesi Prof. Dr.Alper Şener:Uluslararası biraraştırma, Kovid-19'UN Omicronvaryantının mevsimsel koronavirüs(HCoV-229E) ile benzer birgenom dizisine sahip olduğunugösterdi. Bu Kovid-19'un "mevsimselbir hastalığa" dönüşmesinin işaretiolabilir. 2 haftada varyantlarınyüzde 75'i Omicron oldu ve daha daönemlisi test pozitiftik oranı yüzde4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücübir hız. Ama her şeye rağmenhenüz sevinmek için çok erken. Maske,mesafe ve hijyeni elden bırakmayalım.