Sevmek Zamanı nerede çekiliyor? Sevmek Zamanı dizisinin çekimleri nerede, hangi ilde ve ilçede yapılıyor?

Bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak olan Sevmek Zamanı dizisi çekildiği yerle merak konusu haline geliyor. Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapacak olan yapımın izleyenleri dizinin çekildiği yeri merak ediyor. Hal böyleyken ise "Sevmek Zamanı nerede hangi ilde ve ilçede çekiliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu üstleniyor. Peki, Sevmek Zamanı nerede hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İşte detaylar...