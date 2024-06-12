Seyhan Baraj Gölü’ne 400 bin sazan balığı salındı

İlk salımı gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını belirten Vali Köşger, "400 bin civarında yavru balık salımı gerçekleştirildi. Toplamda Adana'daki iç sularımıza salınacak yavru sayımız 1,5 milyondu ancak Adana'da 2 milyon 250 bin nüfus olması nedeniyle her nüfusa 1 sazan olacak şekilde yavru balık salımı gerçekleşecek. Bereketli ve hayırlı olsun" dedi.

Türkiye'de iç suların en değerli şekilde kullanılması gerektiğine de dikkat çeken Köşger, "Gelişmiş ülkeler bütün kaynaklarını en efektif ve en optimal şekilde kullanıyor. Bu nedenle iç sularımızda balık üretimi çok önemli. Ülkemizde balık tüketimi aslında arzu edilen seviyede değil. Balık en değerli ve sağlıklı protein kaynağı. Her türlü imkanı kullanarak vatandaşımızın bu anlamdaki ihtiyacını karşılamak için gayret etmemiz lazım" diye konuştu.