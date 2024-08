Seyhan temizleniyor! Pis kokular ve sinekler ortadan kalkıyor

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Adana'nın Seyhan Nehri'ndeki kirlilik haberlerinin ardından 3 adet iş makinesi ile temizlik çalışmalarına başlanıldığını açıkladı. Açıklamada, "İş makineleriyle temizlik çalışmalarına başlanmıştır. En kısa sürede kirliliği oluşturan etkenler ortadan kaldırılacaktır" denildi.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamasında, "Seyhan Nehir Yatağının Adana Şehir Merkezi Kesimlerindeki aşırı kirlilik" konusundaki iddiaların incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı işi kapsamında nehir yatağında köprü çalışmaları yapılması sebebiyle, yaklaşık dört aydır nehir yatağına sadece can suyu bırakılmaktadır. Nehir yatağının çok geniş olması nedeniyle can suyu amacıyla bırakılan su yatağın tamamını temizleyememektedir. Bu süreçte can suyu ile beslenen bitkiler fazlaca gelişerek görüntü kirliliği oluşturmuştur. Nehrin, yaklaşık 5 metreküp depolama hacmi bulunan, bahse konu Seyhan Regülatörü ile Seyhan II HES Regülatörü arasındaki kısmının suyla doldurulması halinde 176 bin hektar alana verilmesi gereken, 1 günlük su israf edilerek denize bırakılmış olacaktır. Kirlilik ile alakalı olarak da mezkûr bölgede imkanlar dahilinde 3 adet iş makinesi marifetiyle makinalı temizlik çalışmalarına başlanmış olup, en kısa sürede kirliliği oluşturan etkenler ortadan kaldırılacaktır. Netice olarak; nehir yatağının suyla doldurularak, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması; tarım arazilerine verilecek suyun israf edilmesine sebep olacağından ve de tren yolu köprüsü çalışmalarını sekteye uğratacağından mümkün olmamakla birlikte mezkur bölgede idaremiz imkanları dahilinde 3 adet iş makinesi marifetiyle makineli temizlik çalışmalarına başlanmıştır. En kısa sürede kirliliği oluşturan etkenler ortadan kaldırılacaktır."