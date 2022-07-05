Seyyanan zam nedir, ne demek? 2022 seyyanen zam olacak mı, memur ve emekliye var mı?

Seyyanen zam nedir, ne demek ve kimlere verilir sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. Sosyal refah düzenlemesinin emekli ve memurlara yapılacağı konuşuluyor. 6 aylık TÜİK enflasyon oranları sonrası seyyanen zam var mı, olacak mı sorusu yöneltiliyor. Maaş fark etmeden herkesin aynı fiyat artışına sahip olduğu bu zam, memur ve emeklilerin gündeminde. Peki, seyyanen zam nedir, olacak mı? İşte detaylar!
Türk Dİl Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından seyyanen "eşit olarak" açıklanmıştır. Zarf olarak kullanılan seyyanen Arapaç kökenli bir kelimedir.
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Bir çalışan grubu zam aldığında bu seyyanen zamsa, herkes aynı miktarda para artışına sahip olur. Eşit zam yapılır.
Kısaca seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Maaş fark etmeksizin herkes aynı miktarda nicelik olarak zam almaktadır. Örneğin eğer memur maaşlarına 200 TL seyyanen zam gelecekse; bu her maaşların oransal olarak değil para niceliği açısından yükseldiğini göstermektedir.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada memur ve emekliye seyyanen zammın yapıldığını söyledi. Açıklama şu şekilde:
"Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik. Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Memur maaşına 300 ile 500 TL aralığında seyyanen zam yansıyacak. Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi. En düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacak. Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir."