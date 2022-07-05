Seyyanan zam nedir, ne demek? 2022 seyyanen zam olacak mı, memur ve emekliye var mı?

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Bir çalışan grubu zam aldığında bu seyyanen zamsa, herkes aynı miktarda para artışına sahip olur. Eşit zam yapılır.

Kısaca seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Maaş fark etmeksizin herkes aynı miktarda nicelik olarak zam almaktadır. Örneğin eğer memur maaşlarına 200 TL seyyanen zam gelecekse; bu her maaşların oransal olarak değil para niceliği açısından yükseldiğini göstermektedir.