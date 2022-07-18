Haberler Yaşam Haberleri Sezgin Tanrıkulu adeta HDP’nin sözcüsü haline geldi!
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:42 Son Güncelleme: 18.7.2022 11:44

Sezgin Tanrıkulu adeta HDP’nin sözcüsü haline geldi!

İzmir Adliyesi'nde Deniz Poyraz davası öncesi yapılan basın açıklamasında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun sesinin HDP’lilerden bile fazla çıkması tepki çekti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sezgin Tanrıkulu adeta HDP’nin sözcüsü haline geldi!

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırıyı gerçekleştiren Gencer, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Gencer, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası talep edildi. Davanın 4'üncü duruşması bugün (18 Temmuz) İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

KİMSE İLE BAĞLANTISI YOK

Olay öncesinde, olay anında ya da olay sonrasında sanığa yardım eden, sanığı azmettiren herhangi bir kişinin bulunamadığı, sanığın herhangi bir terör örgütü ya da üyesi ile olay öncesi veya sonrasında irtibatlı olduğuna dair delil elde edilemezken, sanığa 2016'da "anksiyete bozukluğu" ve "hafif depresif nöbet tanısı" teşhisi konulduğu iddianamede yer almıştı. Eski acil tıp teknisyeni Gencer'in hastanede beraber görev yaptığı çalışanların ise sanığın annesinin vefat ettikten sonra psikolojisinin ciddi boyutta bozulduğunu, depresif nöbetler geçirdiğini ve son 2 ay nöbetlere gelmediğini söyledikleri iddianamede yer aldı.

TANRIKULU'NUN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonunda olay öncesi ve sonrası sanık Onur Gencer'e yardım eden kimsenin olmadığı tespit edilmesine karşın Tanrıkulu'nun, "Bu cinayet bireysel bir eylem değildir. Katil cinayet öncesi defalarca cinayet mahalinde keşif yapmıştır. Bu cinayetin siyasi hukuki sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Tüm bunların hesabını sandıkta dostlarımızla birlikte soracağız, helalleşmeyeceğiz" demesi 'cinayeti bile siyasete alet ediyor' yorumlarına sebep oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM sonuç sistemi ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları
SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı! Üniversite YKS tercihleri başladı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girilir? İşte 2022 Üniversite taban puanları ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları!
SON DAKİKA: İndirim beklentisi! Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz benzin, LPG, mazot (motorin) litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
Hemşirelik taban puanları ve sıralama 2022 listesi! ÖSYM ile Hemşirelik bölümü üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?
İşte CHP'li Özkoç'u yalanlayan görüntüler! TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu...
Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi yayımlandı! İşte tarihler
ÖSYM ile 2 yıllık açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - 2 yıllık önlisans üniversite taban puanları açıklandı mı?
Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 18 Temmuz 2022 Sigara zammı son durum güncel liste!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sezgin Tanrıkulu adeta HDP’nin sözcüsü haline geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA