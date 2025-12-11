Sezin’i ezen stajyer sürücüye ödül gibi ceza isyan ettirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 Aralık 2024'te 10 yaşındaki Sezin Sezgin'e otomobille çarparak ölümüne neden olan stajyer sürücü Hülya Özen'e (32) mahkeme 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sezin'in halası ve aynı zamanda avukatı olan Özlem Sezgin Azal karara isyan ederek "Fren yok, manevra yok. Bu kararı üst mahkemeye göndereceğiz" dedi. Sezin'in annesi Ece Sezgin ise kararın acılarını hafifletmek yerine katladığını belirterek, "Kızımı öldüren sürücüye bir de iyi hal indirimi verildi. Bundan daha acı ne olabilir. Sürücü benim kızımı hayattan kopardı ama ona mahkemede saygılı davrandın diye iyi hal uygulandı" dedi.