Barcelona'nın yıldız defans oyuncusu Gerard Pique'nin uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Shakira'yı aldattığı iddiaları gündeme oturmuştu. Dünya basını aldatma iddiaları ile sarsılırken Shakira'dan beklenmedik bir hamle geldi. Önce ayrıldıklarını resmi olarak duyuran Shakira; Amerikalı oyuncu Chris Evans ile sosyal medya hesabı üzerinden takipleşti. İnternet kullanıcıları "Shakira ile Chris Evans sevgili mi? Pique'den ayrılan Shakira Chris Evans ile aşk mı yaşıyor?" sorularına yanıt ararken magazin camiası bu haberle çalkalanıyor.
İspanyol basınında Barcelonalı Gerard Pique hakkında çıkan aldatma haberlerinin ardından Shakira, 11 yıllık ilişkisini bitirdiğini açıkladı. 45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, kendisini aldatan Gerard Pique'den ayrılır ayrılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Son günlerin en çok konuşulan çifti, çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu. Shakira, Gerard Pique ile olan ilişkisinin sona erdiğini doğrulamak için bir açıklama yaptı.
Barcelonalı savunmacı, 11 yıldır Kolombiyalı şarkıcıyla birlikteydi ve çiftin iki çocuğu var. İspanyol günlük gazetesi El Periodico, video podcast Mamarazzis tarafından yapılan ve Pique'nin başka kadınlarla birlikte görüldüğünü bildiren ve haftalardır eski dairesinde yalnız yaşadığını belirten iddiaları yayımladı.
AYRILIKLARINI RESMEN AÇIKLADILAR!
Bunun üzerine birçok spekülasyon ortaya atılırken Shakira, bu konuda özel hayatlarına saygı gösterilmesini istiyor. Ve Shakira uzun süredir devam eden bu aşkın bittiğini açıkladı. EFE ajansı aracılığıyla yayımlanan ortak açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz." "En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı. 2010 yılında beraber olduklarını açıklayan Pique ve Shakira 11 yıldır birliktelerdi.
SHAKIRA İLE CHRIS EVANS'IN ADI AŞK İDDİALARIN KARIŞTI!
Gerard Pique'den ayrılır ayrılmaz Shakira, aldatılma haberlerinden kısa bir süre sonra Instagram'da Chris Evans'ı takibe aldı. Namı diğer Captain America, Shakira'nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince dış magazin kulisleri aşk iddialarıyla çalkalanmaya başladı.