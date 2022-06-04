Shakira ile Chris Evans sevgili mi? Pique’den ayrılan Shakira Chris Evans ile aşk mı yaşıyor?

AYRILIKLARINI RESMEN AÇIKLADILAR!

Bunun üzerine birçok spekülasyon ortaya atılırken Shakira, bu konuda özel hayatlarına saygı gösterilmesini istiyor. Ve Shakira uzun süredir devam eden bu aşkın bittiğini açıkladı. EFE ajansı aracılığıyla yayımlanan ortak açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz." "En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı. 2010 yılında beraber olduklarını açıklayan Pique ve Shakira 11 yıldır birliktelerdi.