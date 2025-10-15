Haberler Yaşam Haberleri Siber dolandırıcılara operasyon: 200 milyon liralık vurgun
Siber dolandırıcılara operasyon: 200 milyon liralık vurgun

Jandarma ekipleri, hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladı. 9 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı, 17’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye genelinde siber suçlulara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli operasyonlar düzenlendi.

61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son 10 gündür sürdürülen operasyonlarda, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Bilişim Sistemine Girme" suçlarından aranan 61 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

SAHTE İNTERNET SİTELERİ, SAHTE İLANLAR, YASA DIŞI SORGU PANELLERİ, TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden hediye çeki ve mobilya satışı gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu panelleri kullanarak kişisel verileri ele geçirdikleri, bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

"SİBER VATANIMIZDA KARARLILIKLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.

