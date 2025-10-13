Siber suçlara yönelik operasyon: 274 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman olmak üzere 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan 274 şüpheliden 59'u tutuklandı, 123'hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

YASA DIŞI BAHİS, PARA TRANSFERLERİ, ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ İÇEREN GÖRÜNTÜLER, SAHTE İLANLAR

Suç örgütlerinin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para transferlerine aracılık ettikleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüler bulundurdukları ve internet üzerinden "oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı" gibi sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettiği de tespit edildi.

73 MİLYONLUK VURGUNUN İZİ SÜRÜLDÜ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 10 adet soğuk cüzdan, piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 lüks araç ve 7 tapuya el konuldu. Siber ekipler, dijital para transferleri üzerinden yürütülen kara para trafiğini de adım adım takip ederek suç gelirlerinin izini sürdü.

"SİBER VATAN'DA DA SANAL DEVRİYELERİMİZLE PEŞİNDEYİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayalım. Biz Gereğini Yaparız" dedi.