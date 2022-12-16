Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden "Ofsayt Operasyonu"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan operasyona "Ofsayt" operasyonu adı verildi. 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartının ele geçirildiği bildirildi.

DİYARBAKIR SİBER YASADIŞI BAHiSE SAVAŞ AÇTI

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır Bismil'de başka bir bahis çetesine yönelik yapılan başarılı operasyonda 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Yıl başından bu yana bir çok operasyon gerçekleştiren Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bugün de 13 şüpheliyi yakalayarak Diyarbakır'a kara bir leke olarak çöken bahis belasını temizlemekte kararlı olduğunu gösterdi.

ŞÜPHELİLERE AİT 3 LÜKS MARKA ARACA VE BİR MİKTAR PARAYA EL KONULDU

Şüphelilere ait yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 3 adet lüks marka araca ve evlerinde gizli bölmelerde kasa içerisinde bulunan paraya el konuldu.

YASADIŞI BAHİSTEN GELEN PARAYI AKLAMAK İÇİN ÇEŞİTLİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTEREN İŞ YERİ AÇILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bahisten elde edilen paraların aklanması için paravan şirketler kurulduğu tespit edildi. Ayrıca yasadışı bahisten elde edilen paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara çekildiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gözaltındaki 13 şüpheliden 12'si nöbetçi mahkemece tutuklandı.