Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeye göre Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da da Çarşamba akşamından itibaren hava sıcaklıklarının 22 dereceye kadar düşüp yağışlı havanın beklendiği kaydedildi.

Çarşamba günü Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceği Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesinde yağışlı hava etkili olacak. Perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının perşembe günü itibarıyla hissedilir derecede (6-12 derece) düşeceği kaydedildi.

İstanbul'da ise çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece itibarıyla Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışların olacağı perşembe ve cuma günü mega kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceği belirtildi.