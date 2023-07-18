Sıcaklara karşı 8 altın tavsiye

Hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren daha da artması bekleniyor. Uzmanlar sıcak çarpmasına (hipertermi) karşı uyarıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, sıcaklara karşı 8 altın tavsiyede bulundu.Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın. Kapalı ortamdaki klima ısısını 24-25 dereceye sabitleyin.Açık renk, hava geçirgenliği olan, pamuklu ve ter emici giysiler tercih edin. Şapka ve gözlük takın.Vücut, aşırı sıcaklardan olumsuz yönde etkilenmemek için terler. Bu nedenle günde en az 2.5 litre su için. Ancak, kalp yetersizliği olan kişilerde sıvı kısıtlaması yapıldığından, mutlaka bir uzman hekime danışarak tüketilmesi gereken sıvı miktarını belirleyin.Hekiminizin bilgisi olmadan ilaçlarınızı almayı kesmeyin ya da dozajları ile oynamayın.Sıcak havalarda ağır yemekler yerine hafif ve lif içeriği yüksek, serinletici, zeytinyağlı yiyecekler tercih edin.Aşırı sıcakta kalındığında doğrudan soğuk su ile duş yapılmamalı. Soğuk duş damarlarda büzülmeye neden olacağı için tansiyonun yükselmesini tetikleyebilir. Denize ve havuza girerken vücudun suya yavaş yavaş alıştırılması önemlidir.Kafein, merkezi sinir sistemi üzerine kalp atışlarınızı hızlandıracak şekilde uyarıcı etki yapar. Zaten sıcaktan daha fazla çalışmak durumunda kalan kalp, kafein nedeniyle daha hızlı çalışır ve bu da risk oluşması anlamına gelir. Sodanın içinde bulunan sodyum (tuz) ise vücutta daha fazla sıvı tutulmasına neden olduğundan tansiyon yükselmesine yol açabilir.Dışarısı evden daha sıcaksa perdeleri çekip evde kalmak daha yararlı olabilir. Esintili bir havada parkta gölgede dolaşıp sonra eve gitmeyi daha cazip bulanlar da olabilir. Sıcak altında ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı.