Şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü! Kayınvalideden geline destek: Ceza almasın!

'CEZA ALMASINI İSTEMİYORUM'



İlk duruşmada gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmadığını belirten kayınpederi Ferruh Koç da önceki beyanlarını kabul ettiğini söyledi. İlk duruşmada gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmayan ve "Ona oğlum demekten utanıyorum. Çok eziyet eden biriydi. Ben gelinimden şikayetçi değilim o karıncayı bile incitmeyen bir kadın. Oğlumun yanında ona 24 yıl katlandı. Ben gelinimin tahliyesini istiyorum" diye ifade verip, gelinin tahliye olmasının ardından sevinç gözyaşı döken Güllü Koç, da daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirtti. Güllü Koç, ''Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Ben sanığın ceza almasını istemiyorum'' dedi.

Mahkeme heyeti, Fatma Koç hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesi karar vererek, duruşmayı 1 Kasım tarihine erteledi...