Sıfır atık gününde atıklarını eğlenceye çevirdiler

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Bağcılar Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda 5 anaokulundan 30'ar öğrenci, Kapalı Çocuk Oyun Parkı'nda "Atığını Eğlenceye Çevir" isimli programda bir araya geldi.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ EĞİTİM VERDİ

Öğrenciler öncelikle Bağcılar Belediyesi çevre mühendisleri tarafından geri dönüşüm ve sıfır atık konuları hakkında bilgilendirildi. Ardından çevre dostu minikler, yanlarında getirdikleri atık çeşitlerini cinslerine göre ayrıştırıp mobil atık merkezlerine attı.

BEZ ÇANTA BOYAYIP OYUNLAR OYNADILAR

Eğitimlerin ardından çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Sıfır atık bez çantalarına baskı ve boyama yapan minikler, kapalı oyun parkında oyunlar oynadı. Bu güzel anlarda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de öğrencilere eşlik etti.

1 MİLYON AGACIN KESİLMESİNİ ÖNLEDİK

Sıfır atık konusunda duyarlı bir belediye olduklarını dile getiren Özdemir, "22 mahallemizde Mobil Atık Getirme Merkezimiz bulunuyor. Birinci sınıf atık getirme merkezini de kurduk. Sıfır atık belgemizi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımızın elinden aldık. Okulları da bu süerce dahil ediyoruz. Çocuklar bu durumu kavrar ve anlarsa bilinçli bir durumu ailelerinde sağlamış oluruz. Bugün de çocukların getirdiği atıkları ayrıştırarak doğaya tekrar bir atık olarak değil de geri dönüşüm olarak kazandırılmasını sağlıyoruz. Belediyemizin ambalajlarla ilgili yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yaklaşık 1 milyon ağacın kesilmesini önledik. Önemli bir sayı. Özelikle yeni nesillere güzel bir Bağcılar ve Türkiye bırakmak adına kararlıyız" dedi.