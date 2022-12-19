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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Sıfır Atık Seferberliği Tema Park oldu

DHA
Sıfır Atık Seferberliği Tema Park oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Seferberliği" kapsamında Kocaeli Başiskele Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Tema Parkı" kuruldu. Toplamda 2 bin 900 metrekarelik alanda kurulan park, her biri altıgen şeklinde 108 metrekarelik 7 bölümden oluşuyor. Parkta çocukların, gençlerin ve her yaştan insanların atölye çalışması yaparak hem sıfır atık bilinci kazanacağı hem de keyifli vakit geçireceği bir bölüm de yer alıyor. Akcoat tesislerinde doğaya saygılı ve sürdürülebilir üretim stratejisiyle ayrıştırılmış olan cam blokları, karo ve frit atıkları parkta birer sanat eserine dönüştü.

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Sıfır Atık Seferberliği Tema Park oldu
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