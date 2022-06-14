Sigara fiyatları son dakika: 14 Haziran ÖTV zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları son dakika haberleri güncel olarak takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammı sonrası sigara zammı konusu milyonların gündemine yerleşiyor. Ocak, Mart ve Mayıs aylarında peş peşe gelen zam sonrası güncel sigara fiyatları belli olmuştu. Son dönem yeni zam iddiaları dolaşırken 14 Haziran 2022 ÖTV zammıyla birlikte sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent sigara fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları 2022