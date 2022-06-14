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Giriş Tarihi: 14.6.2022 06:16

Sigara fiyatları son dakika: 14 Haziran ÖTV zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları son dakika: 14 Haziran ÖTV zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün kullanıcıları sigara zammı sonrası sigara fiyatları ile ilgili yapılan son değişikliği merak ediyor. Yeni zam iddialarının ardından güncel sigara fiyatında son durum sorgulanırken 14 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. ÖTV zammı ile 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79'a yükselirken, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları net bir şekilde duyurulmuştu. Peki 14 Haziran ÖTV zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi? İşte yeni ve güncel sigara fiyatları zamlı liste

Sigara fiyatları son dakika haberleri güncel olarak takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammı sonrası sigara zammı konusu milyonların gündemine yerleşiyor. Ocak, Mart ve Mayıs aylarında peş peşe gelen zam sonrası güncel sigara fiyatları belli olmuştu. Son dönem yeni zam iddiaları dolaşırken 14 Haziran 2022 ÖTV zammıyla birlikte sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent sigara fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları 2022

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Son yaşanan ÖTV zammı ardından etikete yansıması olmayan sigara zammı takip edilmeye devam ediyor. Bugün için fiyatlarda bir değişiklik söz konusu değil.

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 14 Haziran 2022 güncel fiyatları...

Bianca - 27,00 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

LD: 25,5 TL

Winston Slender: 26 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Parliament: 29,50 TL

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Sigara fiyatları son dakika: 14 Haziran ÖTV zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?
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