Sigara ve obezite kanseri tetikliyor

Yeni bir analiz, İngiltere'nin en yoksul bölgelerinde kanser nedeniyle ölüm oranlarının en varlıklı bölgelere kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Kâr amacı gütmeyen Cancer Research UK'ye göre, her yıl yaklaşık 28 bin 400 kanser ölümü -ülke genelindeki her 20 ölümden üçüsosyoekonomik eşitsizlikle bağlantılı. Cancer Research UK'nin politika ve enformasyondan sorumlu yöneticisi Ian Walker yaptığı açıklamada "Bu rakamlar şoke edici ve kabul edilemez" dedi. Eşitsizlikler, kanser riskleri, teşhis ve tıbbi bakımdaki farklılıklardan kaynaklanıyor. Belirli sağlık sorunlarının daha yaygın olması, tedavi seçeneklerini sınırlayabilir ve hayatta kalma olasılıklarını azaltabilir. Bu yükün büyük bir kısmı ise iki temel kanser risk faktöründen kaynaklanmakta: Sigara ve obezite. Rapora göre, ülkenin en yoksul bölgelerinde sigara içme oranları üç kat daha yüksek, buralarda yaşayanların yaklaşık yüzde 40'ı ise obez.