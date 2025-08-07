Siirt’te akraba kavgası kanlı bitti! 1 ölü 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması sonucu 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri silahlı kavga ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.