Giriş Tarihi: 7.8.2025 22:39 Son Güncelleme: 7.8.2025 23:21

Siirt’te akraba kavgası kanlı bitti! 1 ölü 5 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Gelenkardeş köyünde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması sonucu 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri silahlı kavga ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

