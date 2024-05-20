Siirt’te hasta almaya giden Ambulans üzüm bahçesine uçtu

Kaza saat 11:20 sıralarında ilçeye bağlı Üzümlük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akrebin sokması sonucu hasta almaya giden ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten yol kenarında bulunan üzüm bağına düştü.

Kazada, emniyet kemerleri bağlı olan sağlık ekipleri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

OLAYLA İLGİLİ SİİRT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Olayla ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "20 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:20'de, Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Eruh ilçesine bağlı Çırpılı Köyü'nde "Akrep Sokması" vakasıyla ilgili gelen ihbar üzerine, olay yerine yönlendirilen Ambulans, Eruh/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Üzümlük Köyü girişinde trafik kazası yapmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, ambulansın şarampole devrildiği ve herhangi bir yaralı bulunmadığı, kazanın tek taraflı maddi hasarlı bir trafik kazası olduğu tespit edilmiştir. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.