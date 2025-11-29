Haberler Yaşam Haberleri Siirt’te kaybolan Alzheimer hastasından acı haber: 74 gün sonra ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 29.11.2025 16:42

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Alzheimer hastası 83 yaşındaki Ramazan Batur kaybolmuştu. Yaşlı adamdan acı haber 74 gün sonra geldi.

Ramazan Batur, 17 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Karabağ köyünde, evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra Türk Kızılay, İHH, Umut Kervanı, Eruh Arama ve Kurtarma ekibi, Hak Arama Kurtarma ekipleri ile bölge halkı da katıldı.

Batur'un bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken, Atabağı beldesi yakınlarında, arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, kişinin kayıp olarak aranan Ramazan Batur olduğu belirlendi. Batur'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

