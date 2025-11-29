Siirt’te kaybolan Alzheimer hastasından acı haber: 74 gün sonra ölü bulundu!

İNCELEME BAŞLATILDI

Batur'un bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken, Atabağı beldesi yakınlarında, arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, kişinin kayıp olarak aranan Ramazan Batur olduğu belirlendi. Batur'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.