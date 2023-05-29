Siirt’te PKK’ya ait telsizler ve patlama düzenekleri ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca titizlikle yürütülen çalışmalarda Siirt'in Pervari İlçesi, Doğan köyü kırsal bölgede 26 Mayıs'ta icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Babat 2023-01 Operasyonu" kapsamında yapılan arazi taramasında (18) adet muhtelif marka ve model el telsizi, (2) Adet uzaktan komutalı patlatma düzeneği tertibatı, (1) adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği teçhizatı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış, tespit edilen sığınak imha edildi.