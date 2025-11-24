Şikâyete gitti fenalaşarak öldü

ÇORUM'UN Sungurlu ilçesinde yaşayan Yusuf Erçorumlu, alacak verecek meselesinden çıkan kavganın ardından şikâyetçi olmak için polis merkezine gitti. Erçorumlu, F.T. ve T.B.'den şikayetçi olduğu esnada aniden fenalaştı. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erçorumlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen M.T., F.T. ve T.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T. ve T.B. tutuklandı.