Sıla bebeğin ölümünde tahliye iddialarına açıklama: Sıla bebeğin üvey babasının tutukluluğu devam ediyor

Tekirdağ'da Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

ÜVEY BABA BAŞKA BİR SORUŞTURMADAN TUTUKLU

Soruşturma kapsamında üvey baba Sanlı Ö.'nün serbest bırakıldığı iddiaları üzerine Başsavcılık, Sıla bebeğin üvey babası Sanlı Ö. hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda söz konusu suç kapsamında tahliyesine karar verildiği ancak başka bir soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ettiği belirtildi.

ANNE VE 2 KİŞİ TUTUKLU

Bu kapsamda cinsel istismara uğrayan ve ölen Sıla Yeniçeri ile ilgili Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 18 yaş altı 2 şüpheli ile şüpheli annenin tutukluluğu devam ettiği kaydedildi.