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Giriş Tarihi: 8.10.2024

Sıla bebek yaşam savaşını kaybetti

Sıla bebek yaşam savaşını kaybetti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bakiye Yeniçeri (25), kızı Sıla'yı 8 Eylül'de Malkara Devlet Hastanesi'ne baygın halde getirmişti. Kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia eden anne Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. 1 aydır tedavi gören küçük kız, dün yaşam savaşını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" denildi.
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Sıla bebek yaşam savaşını kaybetti
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