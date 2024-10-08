Sıla bebek yaşam savaşını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bakiye Yeniçeri (25), kızı Sıla'yı 8 Eylül'de Malkara Devlet Hastanesi'ne baygın halde getirmişti. Kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia eden anne Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. 1 aydır tedavi gören küçük kız, dün yaşam savaşını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" denildi.